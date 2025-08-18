خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین مرحله انتخابات عمومی میانمار در زمستان آتی برگزار می‌‎شود

اولین مرحله انتخابات عمومی میانمار در زمستان آتی برگزار می‌‎شود
کد خبر : 1674993
لینک کوتاه کپی شد.

تلویزیون دولتی میانمار گزارش داد که این کشور در اواخر ماه دسامبر، مرحله اول انتخابات عمومی را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی میانمار امروز -دوشنبه- گزارش داد که این کشور مرحله اول انتخابات عمومی را در تاریخ بیست و هشتم ماه دسامبر برگزار می‌کند.

که  نقشه راه را  برای اولین انتخابات در این کشور جنگ‌زده پس از تقریبا پنج سال ترسیم می‌کند، انتخاباتی که منتقدان آن را ساختگی و ریاکارانه می‌دانند.

بر اساس اعلام «ام آر تی وی» کمیسیون اتحادیه انتخاابت میانمار اعلام کرد که زمان مراحل انتخابات بعدی که مقامات یه دلایل امنیتی  برنامه دارند تا در ماه دسامبر و ژانویه برگزار کنند، در آینده اعلام خواهد شد.

 میانمار پس از کودتای سال ۲۰۲۱ که دولت غیر نظامی به رهبری   «آنگ سان سو چی» برنده جایزه صلح نوبل را سرنگون کرد درگیر موجی از خشونت بوده است.

 به گزارش رسانه دولتی، در مجموع ۵۵ حزب سیاسی برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند که ۹ مورد از آنها برنامه دارند تا به صورت سراسری رقابت کنند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور