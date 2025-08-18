به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی میانمار امروز -دوشنبه- گزارش داد که این کشور مرحله اول انتخابات عمومی را در تاریخ بیست و هشتم ماه دسامبر برگزار می‌کند.

که نقشه راه را برای اولین انتخابات در این کشور جنگ‌زده پس از تقریبا پنج سال ترسیم می‌کند، انتخاباتی که منتقدان آن را ساختگی و ریاکارانه می‌دانند.

بر اساس اعلام «ام آر تی وی» کمیسیون اتحادیه انتخاابت میانمار اعلام کرد که زمان مراحل انتخابات بعدی که مقامات یه دلایل امنیتی برنامه دارند تا در ماه دسامبر و ژانویه برگزار کنند، در آینده اعلام خواهد شد.

میانمار پس از کودتای سال ۲۰۲۱ که دولت غیر نظامی به رهبری «آنگ سان سو چی» برنده جایزه صلح نوبل را سرنگون کرد درگیر موجی از خشونت بوده است.

به گزارش رسانه دولتی، در مجموع ۵۵ حزب سیاسی برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند که ۹ مورد از آنها برنامه دارند تا به صورت سراسری رقابت کنند.

انتهای پیام/