استرالیا ورود نماینده کنست اسرائیل را ممنوع کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آی ۲۴ نیوز، دولت استرالیا ورود «سیمخا روتمن»، نماینده کنست اسرائیل و عضو حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی این رژیم را به مدت سه سال ممنوع اعلام کرد.

روتمن قصد داشت در کنفرانسی که توسط جامعه یهودیان استرالیا برگزار شده بود شرکت کند و حدود دو هفته پیش درخواست روادید داده و آن را دریافت کرده بود.

«رابرت گرگوری»، مدیرکل انجمن یهودیان استرالیا گفت که این حادثه نشان دهنده رویکرد نگران‌کننده‌ای است که در آن روادید سخنرانان و مهمانان دعوت شده توسط سازمان‌های یهودی در آخرین لحظه لغو می‌شود.

وی ادامه داد: «هدف از سفر روتمن ابراز همبستگی با جامعه یهودیان استرالیا بود که اخیرا با موج شدیدی از یهودستیزی روبرو شده‌اند».

گرگوری افزود: «ما قصد داشتیم از کنیسه‌ای که در ملبورن به آتش کشیده شد، بازدید کنیم. نگرانی عمیقی در اسرائیل درباره وضعیت یهودیان در استرالیا وجود دارد و به همین دلیل روتمن درخواست کرد که شخصا در این مراسم شرکت کند».

این در حالی است که «تونی بورک»، وزیر کشور استرالیا گفت که دولت او موضع محکمی علیه هر کسی که به دنبال انتشار پیام نفرت و تفرقه باشد، اتخاذ خواهد کرد.

وی افزود: «اگر برای انتشار چنین پیامی به استرالیا می‌آیید، ما شما را اینجا نمی‌خواهیم. استرالیا تحت حکومت ما کشوری خواهد بود که در آن همه می‌توانند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند».

