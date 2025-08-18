به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان بر لزوم ارائه ضمانت‌های امنیتی قوی برای اوکراین تاکید کرد.

وادفول امروز -دوشنبه- در دیدار خود با «تاکشی ایوایا»، همتای ژاپنی خود در توکیو توضیح داد که دیدار مقرر میان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی وی به همراه شرکای اروپایی در واشنگتن بر عناصر کلیدی راهکار عادلانه برای تحقق صلح در اوکراین متمرکز خواهد بود.

وی افزود: «دستیابی به این هدف مستلزم ضمانت‌های امنیتی قوی است که اوکراین را در دفاع مؤثر از خود حتی پس از آتش‌بس و امضای توافق صلح توانمند می‌کند».

وادفول از تصمیم ترامپ برای اولویت دادن به پایان دادن به جنگ در اوکراین تقدیر و تاکید کرد که دستیابی به صلح پایدار مستلزم اقدام فوری مسکو است.

وی ادامه داد: «ما باید با تقویت حمایت نظامی و مالی از اوکراین تا زمان رسیدن به این هدف، فشار بر روسیه را افزایش دهیم».

وادفول همچنین از کمک بیش از ۱۲ میلیارد دلاری ژاپن به اوکراین و حمایت از تحریم‌ها علیه روسیه قدردانی کرد.

