درخواست برلین برای ارائه ضمانت‌های امنیتی قوی به اوکراین

وزیر خارجه آلمان خواستار ارائه ضمانت‌های امنیتی قوی برای اوکراین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان بر لزوم ارائه ضمانت‌های امنیتی قوی برای اوکراین تاکید کرد.

وادفول امروز -دوشنبه- در دیدار خود با «تاکشی ایوایا»، همتای ژاپنی خود در توکیو توضیح داد که دیدار مقرر میان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی وی به همراه شرکای اروپایی در واشنگتن بر عناصر کلیدی راهکار عادلانه برای تحقق صلح در اوکراین متمرکز خواهد بود.

وی افزود: «دستیابی به این هدف مستلزم ضمانت‌های امنیتی قوی است که اوکراین را در دفاع مؤثر از خود حتی پس از آتش‌بس و امضای توافق صلح توانمند می‌کند». 

وادفول از تصمیم ترامپ برای اولویت دادن به پایان دادن به جنگ در اوکراین تقدیر و تاکید کرد که دستیابی به صلح پایدار مستلزم اقدام فوری مسکو است. 

وی ادامه داد: «ما باید با تقویت حمایت نظامی و مالی از اوکراین تا زمان رسیدن به این هدف، فشار بر روسیه را افزایش دهیم». 

وادفول همچنین از کمک بیش از ۱۲ میلیارد دلاری ژاپن به اوکراین و حمایت از تحریم‌ها علیه روسیه قدردانی کرد.

 

 

