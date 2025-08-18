خبرگزاری کار ایران
غرب به روسیه تضمین امنیتی بدهد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که روسیه نیز باید همچون اوکراین تضمین‌های امنیتی دریافت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در «وین» در کانال تلگرام خود نوشت که غرب باید برای روسیه تضمین امنیتی  مشابه آنچه به اوکراین وعده داده فراهم کند.

وی اظهار داشت: «بسیاری از رهبران اروپایی تاکید کرده‌اند که توافق صلح آینده باید تصضمین امنیتی  قابل اتکا  برای اوکراین فراهم کند. روسیه با این موافق است اما این حق را دارد که انتظار داشته باشد  مسکو نیز تضامین امنیتی دریافت کند».

به گفته اولیانوف غرب با آغاز نکردن گفت‌وگوهای محترمانه درباره چنین گامی با مسکو، اشتباه کرده است.

وی تاکید کرد که این تضمین ها باید بسیار قابل اتکا تر از وعده‌های  عدم توسعه ناتو به غرب باشد.

 

 

