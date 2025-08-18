خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز امیدواری آنکارا برای حل بحران اوکراین در پی دیدار پوتین و ترامپ

ابراز امیدواری آنکارا برای حل بحران اوکراین در پی دیدار پوتین و ترامپ
کد خبر : 1674910
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع دبپلماتیک ترکیه ابراز امیدواری کرد که نشست روسیه و آمریکا به حل و فصل مسالمت‌آمیز در اوکراین منجر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک ترکیه امروز -دوشنبه- تاکید کرد که نشست روسیه و آمریکا که ۱۵ آگوست در آلاسکا برگزار شد، می‌تواند آغاز روندی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری در اوکراین باشد.

این منبع در پاسخ به پرسشی درباره نتایج مورد انتظار  انتظار آنکارا از نشست روسیه و آمریکا درباره حل و فصل درگیری در اوکراین گفت: «اول و مهمتر از هر چیز، آغاز روندی است که منجر به آتش‌بس مورد انتظار و یک راه حل مسالمت‌آمیز بلندمدت می‌شود. ما روی آن حساب می‌کنیم». 

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، جمعه گذشته در آلاسکا با «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود دیدار کرد.

ترامپ و پوتین مذاکرات را سازنده و مفید توصیف و اعلام کردند که در چندین مورد پیشرفت داشته‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور