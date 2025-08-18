ابراز امیدواری آنکارا برای حل بحران اوکراین در پی دیدار پوتین و ترامپ
یک منبع دبپلماتیک ترکیه ابراز امیدواری کرد که نشست روسیه و آمریکا به حل و فصل مسالمتآمیز در اوکراین منجر شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک ترکیه امروز -دوشنبه- تاکید کرد که نشست روسیه و آمریکا که ۱۵ آگوست در آلاسکا برگزار شد، میتواند آغاز روندی برای حل و فصل مسالمتآمیز درگیری در اوکراین باشد.
این منبع در پاسخ به پرسشی درباره نتایج مورد انتظار انتظار آنکارا از نشست روسیه و آمریکا درباره حل و فصل درگیری در اوکراین گفت: «اول و مهمتر از هر چیز، آغاز روندی است که منجر به آتشبس مورد انتظار و یک راه حل مسالمتآمیز بلندمدت میشود. ما روی آن حساب میکنیم».
«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، جمعه گذشته در آلاسکا با «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود دیدار کرد.
ترامپ و پوتین مذاکرات را سازنده و مفید توصیف و اعلام کردند که در چندین مورد پیشرفت داشتهاند.