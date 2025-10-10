کاخ سفید
کمیته نوبل ثابت کرد که «سیاست را بر صلح ترجیح میدهد»
مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش به اعلام برنده جایزه صلح نوبل گفت که کمیته نوبل ثابت کرد که «سیاست را بر صلح ترجیح میدهد».
به گزارش ایلنا، «استیون چونگ» مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش به اعلام برنده جایزه صلح نوبل گفت که کمیته نوبل ثابت کرد که «سیاست را بر صلح ترجیح میدهد».
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا به تلاش برای تحقق توافقهای صلح، پایان دادن به جنگها و نجات جان انسانها ادامه خواهد داد.
چونگ افزود: «رئیسجمهور قلبی انساندوست دارد، و هرگز کسی مانند وی نخواهد بود که بتواند . تنها با نیروی ارادهاش کوهها را جابهجا کند.
ترامپ پیشتر تمایل خود را برای دریافت این جایزه ابراز کرده بود و بسیاری از حامیانش، از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز در کارزار حمایت از وی برای کسب این جایزه مشارکت داشتند