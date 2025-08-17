اعلام آمادگی فرانسه و انگلیس برای استقرار «نیروی پشتیبان امنیت» در اوکراین
رهبران انگلیس و فرانسه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که متحدان کییف آماده هستند پس از پایان درگیریها، یک «نیروی پشتیبان امنیت» در اوکراین مستقر کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان،
این بیانیه پس از برگزاری یک نشست مجازی به ریاست مشترک آنها و حضور «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین و دیگر متحدان منتشر شد.
در این بیانیه همچنین از تعهد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین قدردانی و تأکید شده است که پاریس و لندن نیز نقش «حیاتی» در این زمینه ایفا خواهند کرد.
رهبران فرانسه و انگلیس همچنین اعلام کردند که آماده هستند برای تأمین امنیت آسمان و دریاهای اوکراین و تقویت نیروهای مسلح این کشور همکاری کنند.