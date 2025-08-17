خبرگزاری کار ایران
پوتین با ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین توسط آمریکا و اروپا موافقت کرد

فرستاده ویژه آمریکا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که رئیس‌جمهوری روسیه پذیرفته است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی بتوانند برای پایان دادن به جنگ، نوعی «حمایت مشابه ماده ۵ ناتو» را به‌عنوان تضمین امنیتی به اوکراین ارائه دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه پذیرفته است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی بتوانند برای پایان دادن به جنگ، نوعی «حمایت مشابه ماده ۵ ناتو» را به‌عنوان تضمین امنیتی به اوکراین ارائه دهند.

ویتکاف در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» گفت: «ما توانستیم امتیاز مهمی به دست آوریم: اینکه ایالات متحده بتواند حمایتی مشابه ماده پنج ناتو ارائه دهد و این یکی از دلایل اصلی است که اوکراین خواهان عضویت در ناتو است».

 وی افزود: «این نخستین بار بود که شنیدیم روس‌ها با چنین موضوعی موافقت می‌کنند».

بر اساس ماده ۵ ناتو، اگر یکی از اعضای این پیمان هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، سایر اعضا آن را حمله‌ای علیه همه تلقی می‌کنند و اقدامات لازم برای کمک به عضوی که مورد حمله قرار گرفته است را انجام خواهند داد.

اظهارات ویتکاف تنها چند روز پس از دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با پوتین در آلاسکا مطرح می‌شود.

ترامپ و دولتش این مذاکرات را «سازنده» توصیف کردند، هرچند جزئیات منتشر شده از آن تاکنون اندک بوده است.

 

