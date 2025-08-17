خبرگزاری کار ایران
سوئد در نشست حامیان اروپایی اوکراین شرکت می‌کند

کد خبر : 1674784
نخست‌وزیر سوئد در نشست مشترک رهبران اروپا درباره اوکراین شرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر سوئد در نشست مشترک رهبران اروپا درباره اوکراین شرکت می‌کند. 

سخنگوی دفتر نخست‌وزیری سوئد در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که «اولف کریسترسون» نخست‌وزیر سوئد به صورت مجازی در نشست امروز-یکشنبه- رهبران اروپایی موسوم به «ائتلاف داوطلبان»  که پیش از سفر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین به ‌واشنگتن‌ برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

این سخنگو گفت: «کریسترسون، ‌همراه با زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی در روز دوشنبه به واشنگتن سفر نخواهد نکرد». 

 

 

 

