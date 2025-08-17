خبرگزاری کار ایران
روسیه از نابودی ۳۰۰ پهپاد اوکراینی خبر داد

روسیه از نابودی ۳۰۰ پهپاد اوکراینی خبر داد
وزارت دفاع روسیه از حمله به انبارهای موشکی اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع و بلاگرهای جنگی اعلام  کردند که نیروهای روسیه ۳۰۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده و به انبارهای موشک‌های «ساپسان» حمله کردند، در حالی که نبردهای در منطقه «دونتسک»  جایی که نیروهای اوکراینی سعی در متوقف کردن پیشروی روسیه داشتند،  شدت گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی در نزدیکی شهرک «زولوتی کولودیاز» در منطقه دونتسک مواضع بهتری به دست آورده‌اند، هرچند  نقشه‌های طرفدار اوکراین نشان می‌داد که نیروهای اوکراینی پیشروی روسیه را مهار کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هواپیماهای جنگی، پهپادها و موشک‌ها برای حمله به انبارهای موشک های ساپسان اوکراین در سرتاسر این کشور استفاده شدند.

 

 

