۱۱ کشته و زخمی طی وقوع تیراندازی در نیویورک

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، تیراندازی در بروکلین نیویورک چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

پلیس شهر نیویورک امروز -یکشنبه- اعلام کرد که در تیراندازی ‌در یک کلوب در بروکلین، سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

‌کمیسر پلیس شهر نیویورک‌ در یک کنفرانس خبری گفت که این تیراندازی در «سالن تیست آف سیتی» در خیابان فرانکلین در محله «کراون هایتس« رخ داده است.

وی گفت که چندین تیرانداز در این تیراندازی دست داشته‌اند و افزود که پلیس هنوز در حال تحقیق است و هیچ کس در بازداشت نیست.

بنا به گزارش‌ها، کشته‌شدگان یک مرد ۲۷ ساله، یک مرد ۳۵ ساله و یک مرد با سن نامشخص بودند.

۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند با جراحات غیر تهدیدکننده به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند.

انتهای پیام/