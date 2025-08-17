به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس کمیسیون اروپا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که برای دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی‌اش در کاخ سفید در روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهند کرد.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در شبکه ایکس نوشت: «به درخواست زلنسکی، من در جلسه او با رئیس جمهور آمریکا و رهبران اروپایی در روز دوشنبه شرکت خواهم کرد.»

‌وی همچنین تأیید کرد که یک کنفرانس ویدیویی از «ائتلاف حامیان» با حضور زلنسکی، عصر امروز برگزار خواهد شد.

