رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید به واشنگتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس کمیسیون اروپا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که برای دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی‌اش در کاخ سفید در روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهند کرد.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در شبکه ایکس نوشت: «به درخواست زلنسکی، من در جلسه او با رئیس جمهور آمریکا و رهبران اروپایی در روز دوشنبه شرکت خواهم کرد.»

‌وی همچنین تأیید کرد که یک کنفرانس ویدیویی از «ائتلاف حامیان» با حضور زلنسکی، عصر امروز برگزار خواهد شد.

 

