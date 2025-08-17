خبرگزاری کار ایران
فاکس نیوز گزارش داد:

ترامپ از کنترل روسیه بر دونباس حمایت می‌کند

رسانه آمریکایی گزارش داد که رئیس‌جمهور ایالات متحده از پیشنهاد همتای روسی مبنی بر کنترل کامل این کشور بر منطقه دونباس حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، یک رسانه آمریکایی گزارش داد که رئیس‌جمهور ایالات متحده از پیشنهاد همتای روسی مبنی بر کنترل کامل این کشور بر منطقه دونباس حمایت می‌کند.

فاکس نیوز گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور روسیه از خواسته «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه جهت کنترل کامل  ‌مسکو‌ بر منطقه ‌دونباس‌ در شرق اوکراین به عنوان شرط حل‌وفصل بحران اوکراین حمایت می‌کند.

این رسانه به نقل از منابع دپلماتیک اروپایی  گزارش داد: «رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از پیشنهاد ولادیمیر پوتین مبنی بر کنترل کامل مسکو بر منطقه دونباس و توقف خط مقدم در  دیگر مناطق به منظور دست‌یابی به توافق با اوکراین حمایت می‌کند».

 

 

