به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تایید طرح‌های اشغال ‌غزه توسط رژیم صهیونیستی معادل با اعلام موج جدیدی از نسل‌کشی و آوارگی گسترده است.

این جنبش طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرح‌های اشغال غزه و آواره کردن جمعیت آن یک جنایت جنگی بزرگ است که نشان‌دهنده بی‌توجهی اشغالگران به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.»

این بیانیه افزود: «‌سخنان اشغالگران مبنی بر آوردن چادر به جنوب غزه به بهانه کمک‌های بشردوستانه، فریبی آشکار با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت آوارگی و قتل عام قریب‌الوقوع است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد با کرانه باختری مرتبط است، جایی که تهاجم‌ها و حملات شهرک‌نشینان برای تکمیل پروژه اخراج و ریشه‌کنی ادامه دارد.»

