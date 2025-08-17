حماس: طرحهای اشغال غزه یک جنایت جنگی بزرگ است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) طی بیانیهای اعلام کرد که تایید طرحهای اشغال غزه توسط رژیم صهیونیستی معادل با اعلام موج جدیدی از نسلکشی و آوارگی گسترده است.
این جنبش طی بیانیهای اعلام کرد: «طرحهای اشغال غزه و آواره کردن جمعیت آن یک جنایت جنگی بزرگ است که نشاندهنده بیتوجهی اشغالگران به قوانین بینالمللی و بشردوستانه است.»
این بیانیه افزود: «سخنان اشغالگران مبنی بر آوردن چادر به جنوب غزه به بهانه کمکهای بشردوستانه، فریبی آشکار با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت آوارگی و قتل عام قریبالوقوع است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «آنچه در غزه اتفاق میافتد با کرانه باختری مرتبط است، جایی که تهاجمها و حملات شهرکنشینان برای تکمیل پروژه اخراج و ریشهکنی ادامه دارد.»