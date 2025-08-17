خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فواد حسین:

عراق نمی‌تواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد

عراق نمی‌تواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد
کد خبر : 1674677
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد دولت این کشور نمی‌تواند با زور سلاح‌های الحشد الشعبی را بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزیر خارجه عراق تاکید کرد دولت این کشور نمی‌تواند با زور سلاح‌های الحشد الشعبی را بگیرد.

‌«فواد حسین» وزیر خارجه عراق گفت: «باید تمرکززدایی از سوی دولت عراق در قبال اقلیم کردستان صورت گیرد. باید بودجه اقلیم کردستان به این اقلیم تحویل داده شود و خود اقلیم کردستان منابعش را مدیریت کند.»

وی گفت: «باید قوانینی که ضامن اجرای قانون اساسی در عراق باشند، تصویب شوند. زمان مطرح شدن قانون الحشد الشعبی اشتباه بود.»

وزیر خارجه عراق گفت: «در لبنان تنها با مذاکره می‌توان سلاح حزب‌الله را گرفت. دولت عراق نمی‌تواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد.»


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور