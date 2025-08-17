فواد حسین:
عراق نمیتواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد
وزیر خارجه عراق تاکید کرد دولت این کشور نمیتواند با زور سلاحهای الحشد الشعبی را بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزیر خارجه عراق تاکید کرد دولت این کشور نمیتواند با زور سلاحهای الحشد الشعبی را بگیرد.
«فواد حسین» وزیر خارجه عراق گفت: «باید تمرکززدایی از سوی دولت عراق در قبال اقلیم کردستان صورت گیرد. باید بودجه اقلیم کردستان به این اقلیم تحویل داده شود و خود اقلیم کردستان منابعش را مدیریت کند.»
وی گفت: «باید قوانینی که ضامن اجرای قانون اساسی در عراق باشند، تصویب شوند. زمان مطرح شدن قانون الحشد الشعبی اشتباه بود.»
وزیر خارجه عراق گفت: «در لبنان تنها با مذاکره میتوان سلاح حزبالله را گرفت. دولت عراق نمیتواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد.»