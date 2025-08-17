به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، وزیر خارجه عراق تاکید کرد دولت این کشور نمی‌تواند با زور سلاح‌های الحشد الشعبی را بگیرد.

‌«فواد حسین» وزیر خارجه عراق گفت: «باید تمرکززدایی از سوی دولت عراق در قبال اقلیم کردستان صورت گیرد. باید بودجه اقلیم کردستان به این اقلیم تحویل داده شود و خود اقلیم کردستان منابعش را مدیریت کند.»

وی گفت: «باید قوانینی که ضامن اجرای قانون اساسی در عراق باشند، تصویب شوند. زمان مطرح شدن قانون الحشد الشعبی اشتباه بود.»

وزیر خارجه عراق گفت: «در لبنان تنها با مذاکره می‌توان سلاح حزب‌الله را گرفت. دولت عراق نمی‌تواند سلاح الحشد الشعبی را با زور بگیرد.»





