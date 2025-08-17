خبرگزاری کار ایران
اعتراضات سراسری بزرگراه‌های اصلی اراضی اشغالی را مسدود کرد

هزاران نفر در اراضی اشغالی در اعتراض به ادامه جنگ غزه و عدم توافق برای آزادی اسرا به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل الجزیره، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که جمعیت زیادی از معترضان چندین بزرگراه در اراضی اشغالی  را مسدود کرده‌اند و باعث ایجاد ترافیک گسترده شده‌اند. همچنین  هزاران افسر پلیس برای مقابله با آن‌ها  مستقر شده‌اند.

احزاب اپوزوسیون، اسرائیلی‌ها را به شرکت در این اعتراضات تشویق کرده‌اند و «یائیر لاپید» رهبر معترضان، از اسرائیلی‌ها خواسته است که در کنار خانواده‌های اسرا بایستند.

روزنامه تایمز اسرائیل همچنین اعلام کرد که  انتظار می‌رود نزدیک به یک میلیون نفر در طول روز از میدان گروگان‌ها در  «تل‌آویو» بازدید کنند.

 

