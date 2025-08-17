خبرگزاری کار ایران
برگزاری تظاهرات گسترده در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ

هزاران آمریکایی در نزدیک به ۳۰۰ شهر علیه سیاست‌های جمهوری‌خواهان و سیاست‌های انتخاباتی‌رئیس‌جمهور آمریکا، اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، هزاران آمریکایی در نزدیک به ۳۰۰ شهر  علیه سیاست‌های جمهوری‌خواهان و سیاست‌های انتخاباتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعتراض کردند.

یکی از بزرگ‌ترین تجمعات در آستین، تگزاس، در جنوب ایالات متحده و با شعار «مقاومت در برابر تصاحب ترامپ» برگزار شد.

‌رسانه‌های محلی گزارش دادند که حدود پنج هزار معترض در این تظاهرات شرکت کردند که عمدتاً با طرح جمهوری‌خواهان برای ترسیم مجدد نقشه‌های انتخاباتی مخالف بودند.

این اعتراضات با توازن قدرت در کنگره ایالات متحده، متشکل از مجلس نمایندگان و سنا، مرتبط است. حزب جمهوری‌خواه در حال حاضر اکثریت ناچیزی در هر دو مجلس دارد.

پیش از انتخابات کنگره ۲۰۲۶، جمهوری‌خواهان قصد دارند چندین حوزه انتخابیه تگزاس را به نفع خود ترسیم کنند که می‌تواند بر کنترل مجلس نمایندگان تأثیر بگذارد.

 

