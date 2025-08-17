بازداشت ۳ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای ارتش اشغالگر در یورش به کرانه باختری اشغالی، ۳ فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ای به شهر «بیت‌لحم» سه فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

خبرگزاری وفا به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: «سربازان اسرائیلی به منطقه اطراف خیابان الصف حمله کرده، خانه‌های فلسطینیان را تفتیش کرده و این سه نفر را دستگیر کرده‌اند.

