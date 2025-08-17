خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۳ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی ۳ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به  گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای ارتش اشغالگر  در یورش به کرانه باختری اشغالی، ۳ فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد  که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ای به شهر  «بیت‌لحم» سه فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

خبرگزاری وفا به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: «سربازان اسرائیلی  به منطقه اطراف خیابان الصف حمله کرده، خانه‌های فلسطینیان را تفتیش کرده و این سه نفر را دستگیر کرده‌اند.

 

 

