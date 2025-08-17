خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا هشدار داد:

یک میلیون زن و دختر فلسطینی با قحطی مواجه هستند

یک میلیون زن و دختر فلسطینی با قحطی مواجه هستند
کد خبر : 1674525
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس سازمان ملل متحد در امور فلسطینیان هشدار داد که یک میلیون زن و دختر در غزه با گرسنگی گسترده روبه‌رو هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی (آنروا)  روزگذشته-شنبه- هشدار داد که دست‌کم یک میلیون زن و دختر در نوار غزه به دلیل محاصره چند ماهه رژیم صهیونیستی و جنگ ویرانگر علیه این منطقه تحت محاصره با گرسنگی گسترده مواجه هستند.

آنروا در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد:  «زنان و دختران در غزه با گرسنگی گسترده، خشونت و سوءاستفاده روبرو هستند. آنها مجبور می‌شوند استراتژی‌های بقا را که به طور فزاینده‌ای خطرناک هستند، مانند بیرون رفتن برای جستجوی غذا و آب با خطر شدید کشته شدن، اتخاذ کنند».

این آژانس همچنین،  خواستار لغو محاصره غزه و تحویل گسترده کمک‌های بشردوستانه شد.

غزه با یکی از بدترین بحران‌های انسانی در تاریخ خود روبرو است و قحطی، درگیری‌های جاری را تشدید می‌کند.

از دوم مارس رژیم صهیونیستی  تمامی گذرگاه‌ها به این منطقه را بسته و از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور