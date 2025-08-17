آنروا هشدار داد:
یک میلیون زن و دختر فلسطینی با قحطی مواجه هستند
آژانس سازمان ملل متحد در امور فلسطینیان هشدار داد که یک میلیون زن و دختر در غزه با گرسنگی گسترده روبهرو هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی (آنروا) روزگذشته-شنبه- هشدار داد که دستکم یک میلیون زن و دختر در نوار غزه به دلیل محاصره چند ماهه رژیم صهیونیستی و جنگ ویرانگر علیه این منطقه تحت محاصره با گرسنگی گسترده مواجه هستند.
آنروا در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «زنان و دختران در غزه با گرسنگی گسترده، خشونت و سوءاستفاده روبرو هستند. آنها مجبور میشوند استراتژیهای بقا را که به طور فزایندهای خطرناک هستند، مانند بیرون رفتن برای جستجوی غذا و آب با خطر شدید کشته شدن، اتخاذ کنند».
این آژانس همچنین، خواستار لغو محاصره غزه و تحویل گسترده کمکهای بشردوستانه شد.
غزه با یکی از بدترین بحرانهای انسانی در تاریخ خود روبرو است و قحطی، درگیریهای جاری را تشدید میکند.
از دوم مارس رژیم صهیونیستی تمامی گذرگاهها به این منطقه را بسته و از ورود کمکهای بشردوستانه جلوگیری کرده است.