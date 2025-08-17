خبرگزاری کار ایران
زمان محافظت از کودکان و نسل آینده فرا رسیده است

بانوی اول آمریکا در نامه‌ای صلح آمیز به رهبر روسیه خواستار محافظت از کودکان و نسل آینده در سرتاسر جهان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گزارش داد که «ملانیا ترامپ» بانوی اول آمریکا، نامه‌ای صلح‌آمیز به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، نوشته و در آن به وی تاکید کرده که اکنون زمان آن رسیده تا از کودکان و نسل آینده در سرتاسر جهان محافظت شود.

فاکس نیوز به نقل از ملانیا ترامپ گزارش داد: «در محافظت از معصومیت این کودکان، شما بیش از خدمت به روسیه، به خود بشریت خدمت خواهید کرد، شما آقای پوتین، امروز با یک حرکت قلم، شایسته اجرای این هدف هستید».

بانوی اول آمریکا در این نامه ادامه داد: «به عنوان والدین، وظیفه ما پرورش امید نسل بعدی است. به عنوان رهبر، مسئولیت حفظ فرزندانمان فراتر از آسایش عده‌ای معدود است. بدون شک، ما باید تلاش کنیم تا جهانی سرشار از کرامت را برای همه ترسیم کنیم،  تا هر روحی بتواند به سوی صلح بیدار شود و آینده نیز به طور کامل محافظت شود».

به گزارش فاکس نیوز، پوتین این نامه را در حضور هیئت‌های روسیه و آمریکا در مذاکرات اجلاس با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آلاسکا در ۱۵ آگوست خواند..

 

 

