دونالد ترامپ:
اجازه الحاق کرانه باختری به اسرائیل را نمیدهم
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهد داد نخستوزیر رژیم صهیونیستی، «کرانه باختری را به اسرائیل» الحاق کند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهد داد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، «کرانه باختری را به اسرائیل» الحاق کند.
ترامپ گفت: «من اجازه نخواهم داد اسرائیل کرانه باختری را الحاق کند... این دیگر کافی است. زمان متوقف کردن این روند فرا رسیده است»،
وی افزود که این موضوع را بهطور مستقیم با نتانیاهو در میان گذاشته است.
منابع آگاه اعلام کردهاند که دولت نتانیاهو در حال بررسی الحاق بخشهای گستردهای از کرانه باختری در واکنش به موضع چند کشور غربی در خصوص بهرسمیت شناختن کشور فلسطین بود.
امارات متحده عربی نیز به دولت آمریکا هشدار داده بود که چنین اقدامی میتواند به توافق ابراهیم که ترامپ آن را مهمترین دستاورد سیاست خارجی دوره نخست ریاستجمهوری خود میداند، آسیب جدی وارد کند.
ترامپ روز سهشنبه با مقامهای ارشد عربستان، امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان دیدار کرده و از آنها خواسته بود از طرح وی برای پایان جنگ غزه حمایت کنند. رهبران عرب در این نشست شروطی را مطرح کردند که یکی از آنها تعهد اسرائیل به عدم الحاق بخشهایی از کرانه باختری یا غزه بود. ترامپ در پاسخ تأکید کرده است که مانع چنین اقدامی خواهد شد.
وی همچنین گفت که روز پنجشنبه تماسهای تلفنی مثبتی با نتانیاهو و رهبران عرب درباره غزه داشته و افزود که دستیابی به توافق در آینده نزدیک امکانپذیر است.