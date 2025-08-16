نخستین اظهارنظر پوتین پس از نشست آلاسکا
رئیسجمهوری روسیه در نخستین اظهارنظر خود پس از نشست روز گذشته -جمعه- با همتای آمریکایی خود در آلاسکا، این دیدار را «بهموقع و بسیار مفید» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه در نخستین اظهارنظر خود پس از نشست روز گذشته -جمعه- با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود در آلاسکا، این دیدار را «بهموقع و بسیار مفید» توصیف کرد.
کرملین به نقل از پوتین اعلام کرد: «میخواهم در همان ابتدا تأکید کنم که این دیدار بهموقع و بسیار مفید بود. ما عملاً درباره همه حوزههای همکاریمان گفتوگو کردیم، اما در وهله نخست، البته درباره امکان حلوفصل عادلانه بحران اوکراین رایزنی کردیم».
رئیسجمهوری روسیه با اشاره به اینکه «مدتهاست مذاکرات مستقیم در این سطح برگزار نشده بود»، تأکید کرد که مسکو به موضع دولت ترامپ درباره جنگ اوکراین احترام میگذارد.
وی افزود: «ما طبیعتاً به موضع دولت آمریکا که خواهان پایان فوری خصومتهاست احترام میگذاریم و خودمان نیز مایل به تحقق این امر هستیم. ما میخواهیم به سمت حل همه مسائل از راههای مسالمتآمیز حرکت کنیم».
پوتین همچنین گفت: «گفتوگو بسیار صریح و پرمحتوا بود و به نظر من، ما را به تصمیمهای ضروری نزدیکتر میکند».