هلاکت تروریست‌ها طی ۲ عملیات هوایی در دو استان عراق

فرماندهی عملیات مشترک عراق از انجام دو عملیات هوایی علیه لانه‌های تروریستی در دو استان این کشور و هلاکت گروهی از تروریست‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از واع،‌ فرماندهی عملیات مشترک عراق از انجام دو عملیات هوایی علیه لانه‌های تروریستی در دو استان این کشور خبر داد.

بر اساس بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، نیروهای فرماندهی عملیات مشترک عراق بر اساس داده‌های اطلاعاتی دقیق اداره اطلاعات نظامی و با هماهنگی واحد هدف‌گیری وابسته به فرماندهی عملیات مشترک دو حمله هوایی انجام دادند.

در این بیانیه آمده است که عملیات نخست پس از کنترل اطلاعاتی چند روزه انجام شد که طی آن نیروهای عراقی در دوازدهم ماه جاری با جنگنده‌های اف۱۶  یکی از لانه‌های مهم تروریست‌ها در وادی الشای در  شرق واحد عملیاتی صلاح الدین را هدف قرار دادند.

این بیانیه افزود که این لانه تروریستی در پی این حمله هوایی منهدم شد و در نتیجه آن گروهی از تروریست‌های حاضر در آن به هلاکت رسیدند.

در ادامه این بیانیه ذکر شده است در چهاردهم ماه جاری نیروهای عراقی با جنگنده‌های خود حملات دقیقی انجام دادند که در پی آن یک لانه دیگر متعلق به تروریست‌ها در بخش عملیاتی کرکوک هدف قرار گرفته است و جزئیات مربوط به این حمله به زودی اعلام خواهد شد.


 

