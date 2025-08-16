خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام حمایت هند از نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا

اعلام حمایت هند از نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا
کد خبر : 1674342
لینک کوتاه کپی شد.

هند از برگزاری نشست میان رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، هند از برگزاری نشست میان رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا  حمایت کرد. 

«راندیر جایسوال»، سخنگوی وزارت ‌خارجه هند، این کشور از نتایج دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در آلاسکا حمایت می‌کند.

جایسوال در بیانیه‌ای تأکید کرد که هند از روند این اجلاس استقبال می‌کند.

وی تأکید کرد که مسیر پیش رو باید مبتنی بر گفت‌وگو و دیپلماسی باشد و بر تمایل جهانی برای حل و فصل زودهنگام درگیری در اوکراین تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور