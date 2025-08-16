اعلام حمایت هند از نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا
هند از برگزاری نشست میان رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا حمایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،
«راندیر جایسوال»، سخنگوی وزارت خارجه هند، این کشور از نتایج دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در آلاسکا حمایت میکند.
جایسوال در بیانیهای تأکید کرد که هند از روند این اجلاس استقبال میکند.
وی تأکید کرد که مسیر پیش رو باید مبتنی بر گفتوگو و دیپلماسی باشد و بر تمایل جهانی برای حل و فصل زودهنگام درگیری در اوکراین تأکید کرد.