نشست آلاسکا بارقه امیدی برای صلح در اوکراین ایجاد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نخست‌وزیر ایتالیا به برگزاری نشست میان رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا واکنش نشان داد.

«جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، امروز -شنبه- گفت که دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی‌اش، در آلاسکا، «بارقه امیدی» برای صلح در اوکراین ایجاد کرده است.

ملونی در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «بالاخره، کورسوی امیدی برای مذاکرات صلح در اوکراین وجود دارد و ایتالیا، به نوبه خود، سهم خود را در کنار متحدان غربی‌اش انجام می‌دهد.»

