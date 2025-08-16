به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا و همچنین رهبران، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، فنلاند و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند که اوکراین خود باید درباره سرزمین‌هایش به عنوان بخشی از حل و فصل نزاع با روسیه تصمیم بگیرد.

در این بیانیه اعلام شد: «این تصمیم به اوکراین بستگی دارد. مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر کند».

به دنبال نشست روسیه و آمریکا در «آلاسکا»، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پس از گفت‌وگو با «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود، تماس‌هایی را با رهبران ناتو برقرار کرد.

