اوکراین خود باید درباره سرزمین‌هایش تصمیم بگیرد

کشورهای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که تصمیم درباره زمین‌های اوکراین بر عهده خود این کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روسای کمیسیون اروپا و  شورای اروپا و همچنین رهبران، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، فنلاند و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند که اوکراین خود باید درباره سرزمین‌هایش به عنوان بخشی از حل و فصل نزاع با روسیه تصمیم بگیرد.

در این بیانیه اعلام شد: «این تصمیم به اوکراین بستگی دارد. مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر کند».

به دنبال نشست روسیه و آمریکا در «آلاسکا»، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پس از گفت‌وگو با «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود،   تماس‌هایی را با رهبران ناتو برقرار کرد.

 

