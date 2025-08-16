خبرگزاری کار ایران
شهادت ۲۵۱ نفر در غزه بر اثر گرسنگی

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای این منقه بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه به ۲۵۱ تن رسیده است که در این میان ۱۰۸ تن از شهدا کودکان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت نوار غزه امروز-شنبه- اعلام کرد که شمار افرادی که در این منطقه ببر اثر گرسنگی به شهادت رسیده‌اند، به  ۲۵۱ نفر رسیده است.

«منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت غزه در بیانیه ای گفت: «بیمارستان های غزه مرگ ۱۱ تن بر اثر سوءتغذیه را در شبانه روز گذشته به ثبت رساندند».

وی اضافه کرد که  شمار شهدا بر اثر قحطی و سوءتغذیه به ۲۵۱ تن رسیده است که در این میان    ۱۰۸ تن از شهدا کودکان هستند.

 

 

 

