به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «لینزی گراهام» سناتور آمریکا پیش‌بینی کرد که اگر نشست سه‌جانبه میانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین برگزار شود، جنگ روسیه و اوکراین ممکن است پیش از کریسمس پایان یابد.

گراهام که از متحدان ترامپ است در پلتفرم ایکس نوشت: «اشتباه نکنید، این جنگ هجوم پوتین به اوکراین است. هرچند همیشه گفته‌ام که اوکراین تمامی سربازان روسیه را بیرون نخواهد کرد و پوتین کی‌یف را تصرف نمی‌کند».

وی اظهار داشت: «راه پایان شرافتمندانه و عادلانه این جنگ این است که ساختار بازدارندگی برای جلوگیری از حمله سوم ایجاد شود، ساختاری که بایدن و اوباما در آن ناکام بودند».

سناتور کارولینای جنوبی افزود: «در واقع اگر یک نشست سه جانبه میان ترامپ، زلنسکی و پوتین برگزار شود من به صورت محتاطانه‌ای خوشبینم که این جنگ پیش از کریسمس پایان می‌یابد».

