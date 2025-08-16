لیندزی گراهام:
نشست سهجانبه، میتواند جنگ اوکراین را پایان دهد
سناتور آمریکایی پیش بینی کرد که در صورت نشست سهجانبه میان روسای جمهوری روسیه، آمریکا و اوکراین، جنگ ممکن است پایان یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «لینزی گراهام» سناتور آمریکا پیشبینی کرد که اگر نشست سهجانبه میانه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین برگزار شود، جنگ روسیه و اوکراین ممکن است پیش از کریسمس پایان یابد.
گراهام که از متحدان ترامپ است در پلتفرم ایکس نوشت: «اشتباه نکنید، این جنگ هجوم پوتین به اوکراین است. هرچند همیشه گفتهام که اوکراین تمامی سربازان روسیه را بیرون نخواهد کرد و پوتین کییف را تصرف نمیکند».
وی اظهار داشت: «راه پایان شرافتمندانه و عادلانه این جنگ این است که ساختار بازدارندگی برای جلوگیری از حمله سوم ایجاد شود، ساختاری که بایدن و اوباما در آن ناکام بودند».
سناتور کارولینای جنوبی افزود: «در واقع اگر یک نشست سه جانبه میان ترامپ، زلنسکی و پوتین برگزار شود من به صورت محتاطانهای خوشبینم که این جنگ پیش از کریسمس پایان مییابد».