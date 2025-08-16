راه درازی با مسکو در پیش داریم

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «مارکو روبیو» وزیرخارجه آمریکا در اظهار نظر درباره نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که «واشنگتن» و «مسکو» مسیر درازی پیش رو دارند اما اما پیشرفت ملموسی در آلاسکا داشتند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نتایج مذاکرات آلاسکا فرصت های صلح در اوکراین را بهبود می‌بخشد یا خیر گفت: «امیدواریم که اینطور باشد و این دلیلی است که دیدار داشتیم».

روبیو زمانی را برای دیدار بعدی میان روسای جمهور روسیه و آمریکا مشخص نکرد اما ابراز امیدواری کرد که این دیدار به زودی انجام شود.

