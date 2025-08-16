خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مارکو روبیو:

راه درازی با مسکو در پیش داریم

راه درازی با مسکو در پیش داریم
کد خبر : 1674248
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه آمریکا در اظهار نظر درباره نشست میان روسای جمهور روسیه و ایالات متحده گفت که دو کشور پیشرفت ملموسی داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «مارکو روبیو» وزیرخارجه آمریکا در اظهار نظر درباره نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که «واشنگتن» و «مسکو» مسیر درازی پیش رو دارند اما اما پیشرفت ملموسی در آلاسکا داشتند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نتایج مذاکرات آلاسکا فرصت های صلح در اوکراین را بهبود می‌بخشد یا خیر گفت: «امیدواریم که اینطور باشد و این دلیلی است که دیدار داشتیم».

روبیو زمانی را برای دیدار بعدی میان روسای جمهور روسیه و آمریکا مشخص نکرد اما ابراز امیدواری کرد که این دیدار به زودی انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور