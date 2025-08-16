به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انفجار در یک کارخانه در روسیه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

وزارت فوریت‌های پزشکی روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که انفجار در کارخانه‌ای در منطقه ریازان روسیه، ۱۱ کشته و ۱۳۰ زخمی برجای گذاشت.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که امدادگران همچنان در حال جست‌وجو در میان آوار در محل انفجار، واقع در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو هستند.

‌فرماندار منطقه ریازان‌ گفت که این حادثه در اثر آتش‌سوزی در داخل کارگاهی در این کارخانه رخ داده است.

هیچ دلیلی برای آتش‌سوزی اعلام نشده است و مشخص نیست که این کارخانه چه چیزی تولید می‌کرده است.

