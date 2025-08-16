خبرگزاری کار ایران
رسانه‌ها گزارش دادند:

زلنسکی دوشنبه به آمریکا می‌رود

رئیس‌جمهور آمریکا با شماری از رهبران اروپایی و ناتو درباره نشست با همتای روس خود در آلاسکا گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا با شماری از رهبران اروپایی و ناتو درباره نشست با همتای روس خود در آلاسکا گفت‌وگو کرد. 

کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا  پس از نشست روز گذشته -‌جمعه- ‌با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، تماس تلفنی طولانی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و‌ ‌رهبران ناتو برقرار کرد.

ترامپ این تماس‌ها را در مسیر بازگشت به واشنگتن و در ساعات اولیه صبح امروز برقرار کرد.

‌رئیس کمیسیون اروپا، دبیرکل ناتو و رئیس‌جمهور فرانسه  از جمله افراد حاضر در این تماس تلفنی بودند. 

به گفته کمیسیون اروپا، رهبران آلمان، فنلاند، لهستان، ایتالیا و بریتانیا نیز به این تماس تلفنی پیوستند.

‌خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک منبع گفت که ترامپ بیش از یک ساعت و نیم با زلنسکی و رهبران اروپایی صحبت کرده است.

زلنسکی در این نشست گفت که روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد.

 

