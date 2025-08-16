رسانهها گزارش دادند:
زلنسکی دوشنبه به آمریکا میرود
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور آمریکا با شماری از رهبران اروپایی و ناتو درباره نشست با همتای روس خود در آلاسکا گفتوگو کرد.
کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا پس از نشست روز گذشته -جمعه- با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، تماس تلفنی طولانی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین و رهبران ناتو برقرار کرد.
ترامپ این تماسها را در مسیر بازگشت به واشنگتن و در ساعات اولیه صبح امروز برقرار کرد.
رئیس کمیسیون اروپا، دبیرکل ناتو و رئیسجمهور فرانسه از جمله افراد حاضر در این تماس تلفنی بودند.
به گفته کمیسیون اروپا، رهبران آلمان، فنلاند، لهستان، ایتالیا و بریتانیا نیز به این تماس تلفنی پیوستند.
خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک منبع گفت که ترامپ بیش از یک ساعت و نیم با زلنسکی و رهبران اروپایی صحبت کرده است.
زلنسکی در این نشست گفت که روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد.