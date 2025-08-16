خبرگزاری کار ایران
نشست آلاسکا نشان داد پوتین به دنبال صلح نیست

نشست آلاسکا نشان داد پوتین به دنبال صلح نیست
وزیر دفاع چک در واکنش به دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا گفت که این دیدار هیچ پیشرفت بنیادینی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به همراه نداشت.

بهع گزارذش ایلنا به نقل از رویترز، «جانا سرنوچووا»، وزیر دفاع چک با انتشار پیامی  به دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا واکنش نشان داد.

سرنوچووا در  پلتفرم ایکس نوشت: «دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا هیچ پیشرفت اساسی در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین به همراه نداشت، اما تایید کرد که پوتین به دنبال صلح نیست، بلکه در پی فرصتی برای تضعیف وحدت غرب و گسترش تبلیغات خود است».

وی اضهار داشت: «‌او (پوتین)  صرف نظر از تلفات انسانی و ویرانی شهرهای اوکراین، در تلاش است تا  درگیری را طولانی‌تر کند تا به حداکثر اهداف خود در زمینه گسترش روسیه دست یابد». 

مقام دفاعی چک ادامه داد: «با این وجود، این دیدار مهم بود، زیرا انگیزه‌ها و طرز فکر واقعی ولادیمیر پوتین را آشکار کرد».

وزیر دفاع چک افزود: «برای ما، نتیجه این می‌شود که حفظ انسجام غرب و ادامه حمایت از اوکراین ضروری است تا هرگونه توافقی در مورد آتش‌بس یا صلح فقط بر اساس یادداشت‌های روسیه نباشد».

 

 

