ترامپ از تنش با روسیه دست کشیده است

معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا، پس از نشست خود با رئیس کاخ کرملین، از تشدید تنش با روسیه دست کشید.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از نشست خود با «ولادیمیر پوتین»، رئیس کاخ کرملین، از تشدید تنش با روسیه دست کشید.

مدودف در مورد نتایج نشست آلاسکا در تلگرام نوشت: «در نتیجه مذاکراتی که تقریباً سه ساعت طول کشید، رئیس کاخ سفید از تشدید فشار بر روسیه خودداری کرد. حداقل فعلاً.»

او تأکید کرد که این نشست «مکانیسم کامل جلسات بین روسیه و ایالات متحده را در بالاترین سطح احیا کرد» و تأکید کرد که این مکانیسم آرام و بدون هیچ گونه هشدار یا تهدیدی بود.

وی افزود: «رئیس جمهور روسیه شخصاً شرایط ما را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین به تفصیل به رئیس جمهور آمریکا ارائه کرد.»

 

