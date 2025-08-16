خبرگزاری کار ایران
نروژ: باید به اعمال فشار بر روسیه ادامه دهیم

نروژ به نشست میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نروژ به نشست میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا واکنش نشان داد. 

وزیر خارجه نروژ در واکنش به این نشست گفت: ‌«رئیس جمهور پوتین روسیه استدلال‌های شناخته‌شده‌ای مانند تأکید بر به اصطلاح ‌علل ریشه‌ای‌ جنگ را تکرار کرد، که رمز توجیه روسیه برای حمله غیرقانونی به اوکراین است.»

وی گفت: «دیدگاه ما روشن است: مهم است که ما باید به اعمال فشار بر روسیه ادامه دهیم و حتی آن را افزایش دهیم تا به روسیه علامت واضحی بدهیم که باید هزینه آن را بپردازد.»

وی افزود: «ما باید به خواسته‌ها و نیازهای اوکراین گوش دهیم. ما می‌دانیم که رئیس جمهور پوتین می‌خواهد اروپا و ایالات متحده را از هم جدا کند. ما باید با تمام متحدانمان هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا از این امر جلوگیری کنیم. من خوشبین هستم که می‌توانیم به این هدف دست یابیم، اما باید روشن کنیم که این یک انگیزه واضح برای رئیس جمهور پوتین است...»

 

