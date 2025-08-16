صحبتی درباره نشست سه جانبه با حضور زلنسکی نداشتیم

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «یوری اوشاکوف» دستیار ریاست‌‎جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه و آمریکا تاکنون گفت‌وگویی درباره نشست سه جانبه میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نداشتند.

اوشاکوف در مصاحبه با کانال یک روسیه در پاسخ به سوالی درباره احتمال یک دیدار سه جانبه گفت: «این مسئله تاکنون مطرح نشده است».

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدار بعدی میان رئیس‌جمهور روسیه و همتای آمریکایی برگزار می‌شود گفت: «هنوز نمی‌دانم».

