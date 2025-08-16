خبرگزاری کار ایران
صحبتی درباره نشست سه جانبه با حضور زلنسکی نداشتیم

دستیار ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد که این کشور با طرف آمریکایی مذاکراتی درباره نشست سه جانبه به حضور رئیس‌جمهور اوکراین نداشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «یوری اوشاکوف» دستیار ریاست‌‎جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه و آمریکا  تاکنون گفت‌وگویی درباره نشست سه جانبه  میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با  «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نداشتند.

 اوشاکوف  در مصاحبه با کانال یک روسیه در پاسخ به سوالی درباره احتمال یک دیدار سه جانبه گفت: «این مسئله تاکنون مطرح نشده   است».

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه  آیا دیدار بعدی میان رئیس‌جمهور روسیه و همتای آمریکایی برگزار می‌شود گفت: «هنوز نمی‌دانم».

 

 

 

 

