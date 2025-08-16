خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها خبر دادند:

نامه همسر ترامپ به پوتین

نامه همسر ترامپ به پوتین
کد خبر : 1674122
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از نامه بانوی اول آمریکا به رئیس‌جمهور روسیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری رویترز، به نقل از ۲ مقام کاخ سفید گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در جریان نشست ‌آلاسکا‌، نامه‌ای از همسرش «ملانیا ترامپ» را به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه تحویل داده است.

جزئیاتی از این پیام فاش نشده است جز اینکه به محاکمه کودکانی که در جریان میدان نبرد در اوکراین دزدیده شده‌اند، پرداخته است.

روسیه مرتبا اتهام‌ها از سوی «کی‌یف» و کشورهای غربی بابت دزدین کودکان از مناطق درگیری را رد کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور