رسانهها خبر دادند:
نامه همسر ترامپ به پوتین
رسانهها از نامه بانوی اول آمریکا به رئیسجمهور روسیه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری رویترز، به نقل از ۲ مقام کاخ سفید گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در جریان نشست آلاسکا، نامهای از همسرش «ملانیا ترامپ» را به «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه تحویل داده است.
جزئیاتی از این پیام فاش نشده است جز اینکه به محاکمه کودکانی که در جریان میدان نبرد در اوکراین دزدیده شدهاند، پرداخته است.
روسیه مرتبا اتهامها از سوی «کییف» و کشورهای غربی بابت دزدین کودکان از مناطق درگیری را رد کرده است.