خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع آگاه خبر داد:

ترامپ به ضرورت روابط دوستانه با روسیه پی برده است

ترامپ به ضرورت روابط دوستانه با روسیه پی برده است
کد خبر : 1674096
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه خبر دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به ضرورت روابطی دوستانه با روسیه پی برده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع آگاه خبر دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به ضرورت روابطی دوستانه با روسیه پی برده است. 

یک منبع نزدیک به دولت آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس در مورد نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا گفت: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، متوجه شده است که روابط متحدانه، نه خصمانه، با روسیه به نفع ایالات متحده است.»

یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا ‌گفت: «رئیس جمهور ترامپ می‌داند که روسیه و آمریکا با متحد بودن بهتر از دشمنی به نفع خود هستند.»

با این اوصاف، او اذعان دارد که دولت آمریکا در تلاش است تا مناقشه اوکراین را حل و فصل کند تا منابع اصلی خود را به مقابله با پکن اختصاص دهد.

این منبع گفت: «جنگ روسیه و اوکراین، انحرافی از چالشی است که چین کمونیست ایجاد کرده است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور