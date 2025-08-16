ترامپ به ضرورت روابط دوستانه با روسیه پی برده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع آگاه خبر دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به ضرورت روابطی دوستانه با روسیه پی برده است.

یک منبع نزدیک به دولت آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس در مورد نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا گفت: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، متوجه شده است که روابط متحدانه، نه خصمانه، با روسیه به نفع ایالات متحده است.»

یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا ‌گفت: «رئیس جمهور ترامپ می‌داند که روسیه و آمریکا با متحد بودن بهتر از دشمنی به نفع خود هستند.»

با این اوصاف، او اذعان دارد که دولت آمریکا در تلاش است تا مناقشه اوکراین را حل و فصل کند تا منابع اصلی خود را به مقابله با پکن اختصاص دهد.

این منبع گفت: «جنگ روسیه و اوکراین، انحرافی از چالشی است که چین کمونیست ایجاد کرده است.»

