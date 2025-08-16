پکن:
از همکاری بین مسکو و واشنگتن استقبال میکنیم
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «لیو بینگیو»، سخنگوی سفارت چین در ایالات متحده، از همکاری بین مسکو و واشنگتن در روابط دوجانبه و حل و فصل بحران اوکراین استقبال کرد.
وی در مورد نتایج دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا گفت: «چین از همکاری بین روسیه و ایالات متحده برای بهبود روابط دوجانبه و حرکت به سمت حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال میکند. هیچ راه حل آسانی برای مسائل پیچیده وجود ندارد.»
وی افزود: «چین از تمام تلاشهایی که میتواند به حل و فصل مسالمتآمیز بحران منجر شود، حمایت میکند.»
وی تأکید کرد که «صرف نظر از تحولات در اوضاع، چین قاطعانه به موضع خود پایبند خواهد بود و به ترویج صلح و تسهیل مذاکرات متعهد خواهد ماند.»