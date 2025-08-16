خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پکن:‌

از همکاری بین مسکو و واشنگتن استقبال می‌کنیم

از همکاری بین مسکو و واشنگتن استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1674069
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سفارت چین در ایالات متحده، از همکاری بین مسکو و واشنگتن در روابط دوجانبه و حل و فصل بحران اوکراین استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «لیو بینگیو»، سخنگوی سفارت چین در ایالات متحده، از همکاری بین مسکو و واشنگتن در روابط دوجانبه و حل و فصل بحران اوکراین استقبال کرد.

وی در مورد نتایج دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا گفت: «چین از همکاری بین روسیه و ایالات متحده برای بهبود روابط دوجانبه و حرکت به سمت حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال می‌کند. هیچ راه حل آسانی برای مسائل پیچیده وجود ندارد.»

وی افزود: «چین از تمام تلاش‌هایی که می‌تواند به حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران منجر شود، حمایت می‌کند.»

وی تأکید کرد که «صرف نظر از تحولات در اوضاع، چین قاطعانه به موضع خود پایبند خواهد بود و به ترویج صلح و تسهیل مذاکرات متعهد خواهد ماند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور