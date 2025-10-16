پوتین و ترامپ در بوداپست دیدار میکنند
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در بوداپست دیدار میکنند.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی در بوداپست دیدار میکنند.
ترامپ امروز -پنجشنبه- در حساب کاربری خود در شبکه «تروث سوشال» اعلام کرد که برای دور دوم مذاکرات حضوری با رئیسجمهوری روسیه، به بوداپست مجارستان سفر خواهد کرد تا تلاشها برای پایان دادن به جنگ اوکراین را ادامه دهد.
اظهارات ترامپ پس از یک تماس تلفنی با پوتین و یک روز پیش از سفر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، به کاخ سفید مطرح شد.
ترامپ افزود که وی و پوتین «به توافق رسیدهاند که هفته آینده نشستی با حضور مشاوران ارشد دو کشور برگزار شود»، هرچند محل دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
به گفته وی، هیأت آمریکایی به ریاست «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، در این نشست حضور خواهد داشت و پس از آن ترامپ و پوتین دیدار خواهند کرد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه نوشت: «پس از آن، من و رئیسجمهور پوتین در محل توافقشده، یعنی بوداپست، مجارستان، دیدار خواهیم کرد تا ببینیم آیا میتوانیم این جنگ ننگین میان روسیه و اوکراین را به پایان برسانیم».