زیاد النخاله:
آزادی اسرا نتیجه ایستادگی و فداکاری نیروهای مقاومت در میدان بود
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که آزادی شمار زیادی از اسرای فلسطینی، نتیجه ایستادگی و فداکاری نیروهای مقاومت در میدان و حمایت ملت فلسطین از آنها بوده است.
زیاد النخاله ادامه داد: «آنچه امروز محقق شد، یعنی آزادی تعداد زیادی از اسرای مقاومت و مردم فلسطین، بدون پایداری رزمندگان و وحدت مردم پشت مقاومت امکانپذیر نبود».
وی با اشاره به شرایط دشوار غزه افزود: «امید داشتیم نتایج بهتر باشد، اما ملت ما بهخوبی از موازنه قوا و شرایط پیچیدهای که بر مردم ما در غزه حاکم بود، آگاه است».
دبیرکل جهاد اسلامی تأکید کرد: «پرچمهای مقاومت همچنان برافراشته مانده و هرگز شکسته نشده است. مقاومت همچنان در میدان حضور دارد و ملت ما با عزت و کرامت، به مقاومت خود پایبند است. آزادی تمام اسرای قهرمان همچنان در صدر اولویتهای مقاومت قرار دارد».
این اظهارات در حالی بیان میشود که رژیم صهیونیستی دو هزار اسیر فلسطینی از جمله تعدادی از محکومان به حبس ابد را در چارچوب توافق تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اسرائیل آزاد کرد.
پیشتر گردانهای «القسام» وابسته به حماس اعلام کرده بودند که دشمن صهیونیستی در دستیابی به اسرای خود از طریق فشار نظامی شکست خورده و در نهایت، همانگونه که مقاومت وعده داده بود، ناگزیر به پذیرش توافق تبادل اسرا شد.