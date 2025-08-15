۳۱ کشته در پی وقوع بارندگی شدید در پاکستان
بارندگی شدید در پاکستان ۳۱ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بارندگی شدید در پاکستان ۳۱ کشته بر جای گذاشت.
سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان با استناد به دادههای ۱۲ ساعت گذشته گزارش داد که بر اثر بارانهای شدید در استان خیبر پختونخوا، دست کم ۳۱ نفر کشته و دهها نفر مفقود شدهاند.
این سازمان تصریح کرد که از زمان بارش بارانهای موسمی در ۲۶ ژوئن، ۳۲۵ نفر، از جمله ۱۴۲ کودک، بر اثر سیل، رانش زمین، فروریختن خانهها و اصابت صاعقه جان خود را از دست دادهاند.
این سازمان افزود که بیش از ۷۴۰ نفر نیز زخمی شدهاند.
به گفته مقامات، بیمارستانها و اردوگاههای موقت برای شهروندانی که خانههای خود را از دست دادهاند، برپا شده است.