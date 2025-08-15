خبرگزاری کار ایران
موافقت آمریکا با فروش سامانه موشکی به بحرین

موافقت آمریکا با فروش سامانه موشکی به بحرین
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با یک معامله احتمالی برای فروش سامانه موشکی توپخانه‌ای با تحرک بالا و تجهیزات مرتبط به بحرین موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور با یک معامله احتمالی برای فروش سامانه موشکی توپخانه‌ای هیمارس و تجهیزات مرتبط به بحرین به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

 این وزارتخانه اشاره کرد که شرکت لاکهید مارتین، پیمانکار اصلی این قرارداد خواهد بود.

این قرارداد با هدف تقویت توانایی‌های نظامی بحرین در چارچوب شراکت دفاعی با ایالات متحده انجام می‌شود.

