ابراز مخالفت آلمان با طرح جدید اسرائیل برای شهرکسازی در کرانه باختری
آلمان مخالفت خود با طرح جدید رژیم صهیونیستی برای شهرکسازی را اعلام کرد.
یه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آلمان مخالفت خود با طرح جدید رژیم صهیونیستی برای شهرکسازی را اعلام کرد.
آلمان امروز -جمعه- پس از آنکه وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل اعلام کرد که کار بر روی طرحی برای هزاران خانه که قلمرو فلسطین را تقسیم میکند، آغاز خواهد شد، از دولت اسرائیل خواست تا ساخت شهرکها در کرانه باختری را متوقف کند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که این کشور قاطعانه اعلامیههای دولت اسرائیل در مورد تصویب هزاران واحد مسکونی جدید در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را رد میکند.
این سخنگو گفت که طرحهای شهرکسازی با تقسیم کرانه باختری به دو نیم و جدا کردن این منطقه از اورشلیم شرقی، تحرک جمعیت فلسطینی در کرانه باختری را محدودتر خواهد کرد.