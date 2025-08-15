خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نعیم قاسم:

مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد

مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد
کد خبر : 1673914
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت اربعین گفت: مقاومت سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، کربلایی خواهیم جنگید.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از العهد، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در مراسم اربعین امام حسین (ع) در بعلبک گفت: امروز آزادی و آینده و نسل‌هایمان را بر اساس اصل هر زمین و هر زمان پیروزی و جانفشانی و رسیدن به اهداف بزرگ است، بنا می‌کنیم.

وی افزود: امام حسین (ع) بستر مناسب را برای ظهور امام مهدی فراهم کرد. حضور پرشور عزاداران حسینی از همه روستاهای بعلبک الهرمل را ارج می نهم که آمده‌اند تا پرچم بیعت با امام حسین را برافراشته کنند.

وی افزود: ما با مقاومت و با فلسطین و علیه یزید زمان شامل آمریکا و اسرائیل و حامی حق هستیم. مقاومت نتیجه مکتب کربلا و حیات امت اسلامی است.

نعیم قاسم تاکید کرد: پیروزی در جنگ ۳۳ روزه به مثابه پیروزی اراده و مقاومت و شکست اسرائیل و ممانعت از اشغالگری و شهرک سازی آن بود. پیروزی ما در سال ۲۰۰۶ بازدارندگی در برابر اسرائیل به مدت هفده سال ایجاد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور