خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یورش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به چندین شهر کرانه باختری

یورش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به چندین شهر کرانه باختری
کد خبر : 1673912
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی از عملیات گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی در چندین نقطه کرانه باختری اشغالی خبر دادند که با محاصره، بازداشت و درگیری مسلحانه همراه بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع محلی بامداد امروز جمعه از عملیات گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی در چندین نقطه کرانه باختری اشغالی خبر دادند که با محاصره، بازداشت و درگیری مسلحانه همراه بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در جنین، نیروهای اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در نزدیکی بیمارستان ابن‌سینا محاصره کرده و در پی آن، درگیری مسلحانه شدیدی میان مبارزان مقاومت و نیروهای اشغالگر در اطراف این ساختمان رخ داد. طی این عملیات، دو جوان فلسطینی به نام‌های موسی ترکمان و عبدالله صوافطه بازداشت شدند. همچنین جوان دیگری به نام عبدالله الصایب از شهر طوباس که در جنین محاصره شده بود، بازداشت شد.

همزمان، در قلقیلیه، نیروهای اسرائیلی سه تن از مادران شهدا را بازداشت کرده و یک ساختمان مسکونی را در منطقه هلال احمر محاصره کردند. این نیروها به سمت یک خودروی عبوری در خیابان الواد تیراندازی کرده و یک جوان فلسطینی را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور