یورش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به چندین شهر کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع محلی بامداد امروز جمعه از عملیات گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی در چندین نقطه کرانه باختری اشغالی خبر دادند که با محاصره، بازداشت و درگیری مسلحانه همراه بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در جنین، نیروهای اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در نزدیکی بیمارستان ابن‌سینا محاصره کرده و در پی آن، درگیری مسلحانه شدیدی میان مبارزان مقاومت و نیروهای اشغالگر در اطراف این ساختمان رخ داد. طی این عملیات، دو جوان فلسطینی به نام‌های موسی ترکمان و عبدالله صوافطه بازداشت شدند. همچنین جوان دیگری به نام عبدالله الصایب از شهر طوباس که در جنین محاصره شده بود، بازداشت شد.

همزمان، در قلقیلیه، نیروهای اسرائیلی سه تن از مادران شهدا را بازداشت کرده و یک ساختمان مسکونی را در منطقه هلال احمر محاصره کردند. این نیروها به سمت یک خودروی عبوری در خیابان الواد تیراندازی کرده و یک جوان فلسطینی را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

