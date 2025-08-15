دیپلماتهای ارشد روس وارد آلاسکا شدند
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، خبرگزاری دولتی «ریا» گزارش داد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «الکساندر دارچیف» سفیر این کشور در آمریکا برای حضور در نشست مهم واشنگتن و مسکو، وارد آلاسکا شدند.
دارچیف پیش از پرواز به آلاسکا به خبرنگار شبکه یک روسیه گفت که مذاکرات برای عادیسازی روابط با واشنگتن همچنان ادامه دارد:
وی افزود: «این مذاکرات متوقف نشده و ادامه دارد. امیدواریم طبق دستور دو رئیسجمهوری به نتایج مشخصی برسیم.»
بر اساس این گزارش، در تیم مذاکرهکننده روسیه همچنین «یوری اوشاکوف»، دستیار سیاست خارجی، «آندری بلوسف» وزیر دفاع، «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی، و «کیرل دیمیتریف» مذاکرهکننده ارشد و رئیس صندوق سرمایهگذاری ملی روسیه، حضور خواهند داشت.
اوشاکوف روز گذشته جزئیات بیشتری از برنامه نشست ارائه کرد و گفت که ابتدا دو رئیسجمهوری بهصورت خصوصی و با کمک مترجمان گفتوگو خواهند کرد و سپس مذاکرات طی یک ناهار کاری ادامه خواهد یافت.