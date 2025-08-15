به گزارس ایلنا به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرد که نیروهای این گردان‌ها یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب محله «الزیتون» ـ بزرگ‌ترین محله شهر غزه ـ با یک گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده‌اند.

این منطقه در روزهای اخیر شاهد تشدید حملات مرگبار نیروهای اسرائیلی بوده است.

گردان‌های قسام افزود که نیروهایش همچنین دو خانه را هدف قرار دادند که سربازان اسرائیلی هنگام عقب‌نشینی از محل یک کمین، در آن پناه گرفته بودند.

بنا بر اعلام گردان‌های قسام، در این حملات تعدادی از نیروهای اسرائیلی کشته یا زخمی شدند، هرچند جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نشده است.

