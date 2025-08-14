خبرگزاری کار ایران
زخمی شدن ۲۷ افسر پلیس در اعتراضات صربستان

وزیرکشور صربستان از مجروحیت ۲۷ افسر پلیس در جریان اعتراضات این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ایویتسا داچیچ» وزیر کشور صربستان گفت که شامگاه گذشته -چهارشنبه- در جریان حمله معترضان به دفاتر حزب حاکم مترقی صربستان و حزب سوسیالیست صربستان، ۲۷ افسر پلیس و حدود ۸۰ غیرنظامی زخمی شدند.

داچیچ در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد: «شب گذشته، افرادی که در محاصره خیابان‌ها شرکت داشتند، به دفاتر حزب مترقی صربستان در چندین مکان و همچنین دفاتر حزب سوسیالیست صربستان حمله کردند. افرادی که از معترضان حمایت نمی‌کنند اما از حزب مترقی صربستان حمایت می‌کنند نیز مورد حمله قرار گرفتند، زیرا در نزدیکی افسران این حزب تجمع کرده بودند».

وی اظهارداشت: «اکثر افراد آسیب دیده توسط شرکت‌کنندگان در محاصره زخمی شدند. حملات شبانه به پلیس منجر به زخمی شدن ۲۷ افسر پلیس و آسیب دیدن پنج خودروی پلیس و ۲۲ قطعه تجهیزات شد».

وزیر کشور صربستان افزود: «به گفته وزارت کشور، حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر تحت تاثیر اقدامات معترضان مجروح شدند. در مجموع ۴۷ نفر بازداشت شده، ۴۷ گزارش اداری و پنج گزارش جنایی تهیه شد».

 

 

