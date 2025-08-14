خبرگزاری کار ایران
آمار شهدای غزه به ۶۱ هزار و ۷۷۶ تن رسید

آمار شهدای غزه به ۶۱ هزار و ۷۷۶ تن رسید
کد خبر : 1673752
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر غزه، حداقل ۵۴ فلسطینی، از جمله ۲۲ امدادگر، شهید و ۸۳۱ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در تلگرام اعلام کرد که چهار جسد نیز از زیر آوار حملات قبلی اسرائیل بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که در همین مدت، حداقل چهار نفر در این منطقه از گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد کل شهدای ناشی از گرسنگی به ۲۳۹ نفر، از جمله ۱۰۶ کودک، رسیده است.

این وزارتخانه افزود که جنگ اسرائیل علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۱ هزار و ۷۷۶ فلسطینی را شهید و ۱۵۴۹۰۶ نفر را زخمی کرده است.

 

انتهای پیام/
