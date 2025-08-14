خبرگزاری کار ایران
استقبال پکن از مصالحه تایلند و کامبوج
وزیر خارجه چین اعلام کرد که این کشور از مصالحله تایلند و کامبوج حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر خارجه چین، امروز-پنجشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که چین از تایلند و کامبوج در حل اختلاف مرزی‌شان حمایت می‌کند و پیشنهاد کمک بر اساس خواسته‌های هر دو کشور را داده است.

وانگ  در حاشیه نشست وزرای خارجه همکاری «لانچانگ-مکونگ» در استان «یوننان» در جنوب غربی چین با همتایان خود دیدار کرد.

وزیرخارجه چین گفت: «چین از کشورهای جنوب شرقی آسیا در تقویت گفت‌وگو حمایت می‌کند و امیدوار است که آنها اعتماد متقابل را بازسازی کنند».

 

 

